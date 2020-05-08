"Милан" и "Интер" представили проект нового стадиона стоимостью 1 миллиард евро

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"Милан" и "Интер" представили проект нового стадиона стоимостью 1 миллиард евро

Состоялась презентация проекта нового стадиона и парка развлечений в Милане в районе арены "Сан-Сиро" ("Джузеппе Меацца").

"Милан" и "Интер" представили совместную программу строительства мэрии города. Предполагается возведение не только футбольного стадиона, но и спортивно-развлекательного кластера.

Стоимость проекта - около 1 миллиарда евро. Вместимость арены - 60 тысяч зрителей. Зелёная зона вокруг объекта увеличится почти вдвое - до 106 тысяч квадратных метров.

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