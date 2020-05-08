"Милан" и "Интер" представили проект нового стадиона стоимостью 1 миллиард евро
Состоялась презентация проекта нового стадиона и парка развлечений в Милане в районе арены "Сан-Сиро" ("Джузеппе Меацца").
"Милан" и "Интер" представили совместную программу строительства мэрии города. Предполагается возведение не только футбольного стадиона, но и спортивно-развлекательного кластера.
️ | STADIO— Inter (@Inter) May 7, 2020
Inter e Milan hanno presentato i progetti per la rifunzionalizzazione dell’attuale stadio “Giuseppe Meazza” e la creazione di un nuovo Distretto per lo Sport e il Tempo Libero a San Siro
https://t.co/w6R099XwpD#FCIM @NuovoStadioMI pic.twitter.com/FkM9ZbktrK
Стоимость проекта - около 1 миллиарда евро. Вместимость арены - 60 тысяч зрителей. Зелёная зона вокруг объекта увеличится почти вдвое - до 106 тысяч квадратных метров.
Не пропустите: В "Милане" зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru
главное
-
"Интер" сделает "Арсеналу" интересное предложение по обмену форвардами
-
Ловчев заявил, что 50 лет назад "Спартак" сыграл договорной матч с "Черноморцем"
-
Кто первый на выход? 9 малоизвестных футболистов, которые могут помочь "Барселоне" избежать финансовых проблем после карантина
-
"Барселона" повысила цену на Коутиньо для "Ньюкасла"
-
"Барселона" собирается более чем на 30% сократить зарплатную ведомость клуба
Лента новостей
-
Официально: "Барселона" возобновила тренировки на базе
-
Названа доля государственного бюджета в финансировании клубов РПЛ
-
"Барселона" договорилась с Пьяничем о летнем переходе
-
"Интер" сделает "Арсеналу" интересное предложение по обмену форвардами
-
Сон Хын Мин завершил военные сборы в Южной Корее
-
Ловчев заявил, что 50 лет назад "Спартак" сыграл договорной матч с "Черноморцем"
-
Александр Глеб назвал сумму самого большого штрафа в "Штутгарте"
-
1
Кто первый на выход? 9 малоизвестных футболистов, которые могут помочь "Барселоне" избежать финансовых проблем после карантина
-
"Барселона" повысила цену на Коутиньо для "Ньюкасла"
-
"Боруссия" рассчитывает сохранить Санчо ещё на один сезон
-
В шорт-листе "Реала" три центральных полузащитника. Все - французы
-
Эктор Эррера сделал выбор между Месси и Роналду
-
"Спартак" поздравил немецкий клуб со скорым возобновлением сезона
-
Стало известно, когда Азар будет готов вернуться на поле
-
"Милан" и "Интер" представили проект нового стадиона стоимостью 1 миллиард евро
-
38-летний Джибриль Сиссе хочет возобновить карьеру
-
"Барселона" собирается более чем на 30% сократить зарплатную ведомость клуба
-
Уокер посетовал на травлю СМИ после неоднократного нарушения карантина
-
В "Милане" зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом
-
Сборная Армении пытается переманить двух футболистов с российскими паспортами
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16