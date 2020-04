"Милан" и "Интер" проведут первое в истории виртуальное дерби

"Милан" и "Интер" решили провести первое в истории виртуальное дерби, которое состоится 11 апреля.

Миланские клубы объединят усилия со спортивным стриминговым сервисом DAZN. За игрой фанаты смогут наблюдать в Pro Evolution Soccer 2020.

"Милан" в виртуальном матче представит форвард Рафаэль Леао, за "Интер" выступит нападающий Себастьяно Эспозито.

Посмотреть игру можно будет в официальном приложении "Милана", на страницах клуба в фейсбуке и ютубе.

Get ready for the first-ever #eDerbyMilano, Saturday at 12.30 CEST ⚽@RafaeLeao7 takes on Esposito in a @officialpes game. Save the date!



Sabato non perdetevi il primo eDerby di Milano: Leão sfida Esposito a #eFootballPES2020 ⚽#acmilantogether@DAZN_IT pic.twitter.com/9DlPmdF5UP