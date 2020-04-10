"Милан" и "Интер" проведут первое в истории виртуальное дерби

Теги миланинтер милан

"Милан" и "Интер" проведут первое в истории виртуальное дерби

"Милан" и "Интер" решили провести первое в истории виртуальное дерби, которое состоится 11 апреля.

Миланские клубы объединят усилия со спортивным стриминговым сервисом DAZN. За игрой фанаты смогут наблюдать в Pro Evolution Soccer 2020.

"Милан" в виртуальном матче представит форвард Рафаэль Леао, за "Интер" выступит нападающий Себастьяно Эспозито.

Посмотреть игру можно будет в официальном приложении "Милана", на страницах клуба в фейсбуке и ютубе.

А еще: Sky Sport Italia: Эмери может возглавить "Милан"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Перерыв в чемпионате Шотландии продлен до 10 июня

Перерыв в чемпионате Шотландии продлен до 10 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов