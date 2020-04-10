"Милан" и "Интер" проведут первое в истории виртуальное дерби
"Милан" и "Интер" решили провести первое в истории виртуальное дерби, которое состоится 11 апреля.
Миланские клубы объединят усилия со спортивным стриминговым сервисом DAZN. За игрой фанаты смогут наблюдать в Pro Evolution Soccer 2020.
"Милан" в виртуальном матче представит форвард Рафаэль Леао, за "Интер" выступит нападающий Себастьяно Эспозито.
Посмотреть игру можно будет в официальном приложении "Милана", на страницах клуба в фейсбуке и ютубе.
Get ready for the first-ever #eDerbyMilano, Saturday at 12.30 CEST ⚽@RafaeLeao7 takes on Esposito in a @officialpes game. Save the date!— AC Milan (@acmilan) April 9, 2020
Sabato non perdetevi il primo eDerby di Milano: Leão sfida Esposito a #eFootballPES2020 ⚽#acmilantogether@DAZN_IT pic.twitter.com/9DlPmdF5UP
А еще: Sky Sport Italia: Эмери может возглавить "Милан"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16