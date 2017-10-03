"Милан" и "Интер" решили реконструировать свой стадион

"Милан" и "Интер" решили отказаться от идеи построить себе новые стадионы, договорившись совместно реконструировать арену "Джузеппе Меацца", также известную как "Сан-Сиро".

Как сообщает Football Italia, расходы на реновацию стадиона будут поделены пополам между клубами.

Напомним, что "Милан" и "Интер" выступают на этой арене с 1955 года.

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