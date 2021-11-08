"Милан" и "Интер" сыграли вничью в дерби
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
В матче 12-го тура чемпионата Италии "Милан" и "Интер" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 11-й минуте счет открыл Хакан Чалханоглу, но вскоре "Милан" отыгрался благодаря автоголу Стефана де Врея.
"Милан", набрав 32 очка, остался на втором месте в турнирной таблице Серии А. "Интер" с 25 очками по-прежнему занимает третью позицию.
"Милан" – "Интер" - 1:1 (1:1)
Голы: Чалханоглу, 11 (с пенальти) - 0:1, де Врей, 17 (автогол) - 1:1
"Милан": Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре (Калулу, 46), Крунич (Бакайоко, 84), Кессиэ, Тонали (Беннасер, 71), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич, 59), Браим Диас (Салемакерс, 59).
"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 76), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 84), Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла (Видаль, 68), Джеко (Корреа, 76), Мартинес (Санчес, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17