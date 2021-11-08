"Милан" и "Интер" сыграли вничью в дерби

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"Милан" и "Интер" сыграли вничью в дерби

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 12-го тура чемпионата Италии "Милан" и "Интер" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 11-й минуте счет открыл Хакан Чалханоглу, но вскоре "Милан" отыгрался благодаря автоголу Стефана де Врея.

"Милан", набрав 32 очка, остался на втором месте в турнирной таблице Серии А. "Интер" с 25 очками по-прежнему занимает третью позицию.

"Милан" – "Интер" - 1:1 (1:1)
Голы: Чалханоглу, 11 (с пенальти) - 0:1, де Врей, 17 (автогол) - 1:1

"Милан": Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре (Калулу, 46), Крунич (Бакайоко, 84), Кессиэ, Тонали (Беннасер, 71), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич, 59), Браим Диас (Салемакерс, 59).

"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 76), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 84), Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла (Видаль, 68), Джеко (Корреа, 76), Мартинес (Санчес, 84).

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