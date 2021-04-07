"Милан" и "Интер" ведут борьбу за форварда ЦСКА
Фото: инстаграм Адольфо Гайча/Автор неизвестен
"Милан" и "Интер" проявляют интерес к аргентинскому нападающему "Беневенто" Адольфо Гайчу, который принадлежат ЦСКА, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется "Ювентус".
Напомним, что "Беневенто" имеет право продлить аренду Гайча до лета 2022 года, а затем выкупить его за 11 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Гайч провел за "Беневенто" шесть матчей и забил два гола. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17