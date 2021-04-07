"Милан" и "Интер" ведут борьбу за форварда ЦСКА

Фото: инстаграм Адольфо Гайча/Автор неизвестен

"Милан" и "Интер" проявляют интерес к аргентинскому нападающему "Беневенто" Адольфо Гайчу, который принадлежат ЦСКА, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется "Ювентус".

Напомним, что "Беневенто" имеет право продлить аренду Гайча до лета 2022 года, а затем выкупить его за 11 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Гайч провел за "Беневенто" шесть матчей и забил два гола. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2025 года.

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