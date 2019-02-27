"Милан" и "Лацио" не смогли выявить победителя в 1/2 финала Кубка Италии
В рамках 1/2 финала Кубка Италии "Лацио" и "Милан" закончили безголевой ничьей.
"Лацио" - "Милан" - 0:0
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Габаррон, Лукас, Лулич, Пароло (Луис Альберто, 74), Ромулу (Марушич, 90), Милинкович-Савич, Иммобиле (Кайседо, 81), Корреа.
"Милан": Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия, Лаксальт, Бакайоко, Кессье (Хакан Чалханоглу, 29), Лукас Пакета (Билья, 86), Борини, Сусо, Пентек (Самуэль Кастильехо, 83).
Ответная встреча пройдет 24 апреля в Милане.
"Лацио" занимает 6 место турнирной таблицы, имея в активе 38 очков. "Милан" с 45 баллами расположился на 4 строчке Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|25
|47
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10