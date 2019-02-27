"Милан" и "Лацио" не смогли выявить победителя в 1/2 финала Кубка Италии

В рамках 1/2 финала Кубка Италии "Лацио" и "Милан" закончили безголевой ничьей.

"Лацио" - "Милан" - 0:0

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Габаррон, Лукас, Лулич, Пароло (Луис Альберто, 74), Ромулу (Марушич, 90), Милинкович-Савич, Иммобиле (Кайседо, 81), Корреа.

"Милан": Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия, Лаксальт, Бакайоко, Кессье (Хакан Чалханоглу, 29), Лукас Пакета (Билья, 86), Борини, Сусо, Пентек (Самуэль Кастильехо, 83).

Ответная встреча пройдет 24 апреля в Милане.

"Лацио" занимает 6 место турнирной таблицы, имея в активе 38 очков. "Милан" с 45 баллами расположился на 4 строчке Серии А.

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