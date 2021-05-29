"Милан" и "Лацио" поспорят за лидера "Аталанты"

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"Милан" и "Лацио" поспорят за лидера "Аталанты"

Фото инстаграм Йосипа Иличича

Полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич может летом оказаться в другом клубе итальянской Серии А.

По информации Football Italia, подписать 33-летнего словенца хотят "Милан" и "Лацио".

За своего хавбека бергамцы рассчитывают выручить около 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Иличич сыграл за "Аталанту" 38 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

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