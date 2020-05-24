"Милан" и "Лацио" являются фаворитами в борьбе за Марио Гетце

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"Милан" и "Лацио" являются фаворитами в борьбе за Марио Гетце

"Милан" и "Лацио" проявляют интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Марио Гетце, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянские клубы намерены приобрести хавбека в летнее трансферное окно и в настоящее время являются фаворитами в борьбе за него. Кроме того, игроком интересуются "Рома", "Ницца", а также английские, турецкие и китайские клубы.

Гетце в новом клубе хочет получать не менее пяти миллионов евро в год. Контракт футболиста с "Боруссией" истекает летом, поэтому он перейдет в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 27-летний Гетце провел за "Боруссию" 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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