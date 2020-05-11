"Милан" и "Лестер" поборются за бывшую трансферную цель "Зенита"

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"Милан" и "Лестер" поборются за бывшую трансферную цель "Зенита"

Защитник "Селтика" Кристофер Айер привлёк внимание более статусных клубов, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По его информации, подписать норвежского центрбека грядущим летом хотят "Милан" и "Лестер".

Стоит отметить, что в августе прошлого года переговоры о трансфере 22-летнего футболиста вёл "Зенит", но питерский клуб отпугнула его цена.

В текущем сезоне Айер сыграл за "Селтик" 49 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость – 2,7 миллиона евро.

Не пропустите: "Милан" отказал ПСЖ в трансфере основного хавбека. | http://soccernews.ru
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