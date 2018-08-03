"Милан" и "Лестер" поборются за игрока сборной Бельгии

"Милан" и "Лестер" поборются за полузащитника "Реал Сосьедада" Аднана Янузая, сообщает Sport Witness.

По информации ресурса, "россонери" видят в бельгийце замену для Сусо, который текущим летом может покинуть клуб.

Что касается "Лестера", то "лисы" ищут усиление атакующей линии, считая Янузая отличным кандидатом для этого.

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