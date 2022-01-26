"Милан" и "Ливерпуль" поборются за таланта "Шальке"

Фото: инстаграм Малика Тиава/Автор неизвестен

"Милан" и "Ливерпуль" проявляют интерес к защитнику "Шальке" Малику Тиаву, сообщает журналист Мануэле Байоккини в Twitter.

По сведениям источника, итальянский клуб уже начал предварительные переговоры с немцами. "Ливерпуль" также вскоре может начать общаться по нему.

В нынешнем сезоне 20-летний Тиав провел за "Шальке" 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поборются за лидера ПСВ. | http://soccernews.ru