"Милан" и "Ливерпуль" поборются за таланта "Шальке"

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"Милан" и "Ливерпуль" поборются за таланта "Шальке"

Фото: инстаграм Малика Тиава/Автор неизвестен

"Милан" и "Ливерпуль" проявляют интерес к защитнику "Шальке" Малику Тиаву, сообщает журналист Мануэле Байоккини в Twitter.

По сведениям источника, итальянский клуб уже начал предварительные переговоры с немцами. "Ливерпуль" также вскоре может начать общаться по нему.

В нынешнем сезоне 20-летний Тиав провел за "Шальке" 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. 

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