"Милан" и "Ливерпуль" поборются за защитника "Шальке"

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"Милан" и "Ливерпуль" поборются за защитника "Шальке"

"Милан" и "Ливерпуль" проявляют интерес к турецкому защитнику "Шальке" Озану Кабаку, сообщает Gazzetta Dello Sport.

По сведениям издания, итальянский и английский клубы могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Ливерпуля" турок может заменить травмированного голландца Вирджила ван Дейка, который пропустит остаток сезона из-за разрыва крестообразных связок колена.

20-летний Кабак выступает за "Шальке" с 2019 года. Всего он провел за гельзенкирхенский клуб 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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