"Милан" и "Манчестер Юнайтед" поборются за Упамекано

"Милан" и "Манчестер Юнайтед" претендуют на защитника "РБ Лейпциг" Дайота Упамекано, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, скауты "россонери" и "красных дьяволов" уже давно следят за игрой 19-летнего француза, в услугах которого также заинтересована "Барселона".

Стоит отметить, что в контракте Упамекано с "РБ Лейпциг" прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. | http://soccernews.ru