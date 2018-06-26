"Милан" и "Монако" могут обменяться форвардами

Теги монакомиланрадамель фалькаоандре силва

"Милан" и "Монако" могут обменяться форвардами"Милан" и "Монако" могут обменяться своими форвардами, информирует La Repubblica.

Так, по сведениям источника, оба клуба заинтересованы в том, чтобы нападающий "россонери" Андре Силва перебрался на "Луи II", а лидер атак монегасков Радамель Фалькао отправился в обратном направлении. При этом, вероятнее всего, эта сделка будет оформлена в виде арендных соглашений сроком на один год.

Напомним, "Милан" готов побороться с "Ромой" и "Реалом" за общую трансферную цель. | soccernews.ru

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