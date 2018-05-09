"Милан" и "Монако" могут обменяться игроками

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"Милан" и "Монако" могут обменяться игроками

"Милан" и "Монако" ближайшим летом могут обменяться игроками, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, к "россонери" может присоединиться ведущий форвард монегасков Радамель Фалькао, а в обратном направлении в таком случае отправится нападающий Андре Силва.

Стоит отметить, что агентом обоих футболистов является Жорже Мендеш.

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