"Милан" и "Монако" могут обменяться игроками
"Милан" и "Монако" ближайшим летом могут обменяться игроками, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, к "россонери" может присоединиться ведущий форвард монегасков Радамель Фалькао, а в обратном направлении в таком случае отправится нападающий Андре Силва.
Стоит отметить, что агентом обоих футболистов является Жорже Мендеш.
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|36
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|Торино
|36
|48
|11
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|Кротоне
|36
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|Кальяри
|36
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