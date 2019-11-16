"Милан" и "Монако" поборются за талантливого бразильца

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"Милан" и "Монако" поборются за талантливого бразильца

Полузащитник "Гремио" Жан Пьер привлёк внимание двух европейских клубов, сообщает итальянская пресса.

Заполучить 21-летнего бразильца во время зимнего трансферного окна намерены "Милан" и "Монако".

Рыночная стоимость перспективного игрока оценивается в 10 миллионов евро.

Пьер является воспитанником "Гремио", в составе команды он провёл 38 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: "Милан" нацелился на воспитанника "Барселоны". | http://soccernews.ru
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