"Милан" и "Монако" поборются за талантливого бразильца

Полузащитник "Гремио" Жан Пьер привлёк внимание двух европейских клубов, сообщает итальянская пресса.

Заполучить 21-летнего бразильца во время зимнего трансферного окна намерены "Милан" и "Монако".

Рыночная стоимость перспективного игрока оценивается в 10 миллионов евро.

Пьер является воспитанником "Гремио", в составе команды он провёл 38 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

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