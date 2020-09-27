"Милан" и "Наполи" добыли победы в матчах Серии А
В рамках второго тура итальянской Серии А "Милан" обыграл "Кротоне", а "Наполи" разгромил "Дженоа".
"Наполи" - "Дженоа" 6:0
Голы: Лосано, 10 - 1:0, Зелиньски, 46 - 2:0, Мертенс, 57 - 3:0, Лосано, 65 - 4:0, Элмаз, 69 - 5:0, Политано, 72 - 6:0
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Хюсай, Кулибали, Манолас (Максимович, 46), Фабиан Руис, Зелиньски (Гулям, 73), Лосано (Политано, 66), Инсинье (Элмаз, 23), Осимхен, Мертенс (Лоботка, 66).
"Дженоа": Маркетти, Дзаппакоста, Бираски, Масьелло, Пеллегрини (Гильоне, 54), Бадель (Бехрами, 64), Зайц (Пандев, 55), Пьяца (Мелегони, 70), Лерагер (Радованович, 70), Гольданига, Дестро.
"Кротоне" - "Милан" 0:2
Голы: Кессиэ (пен), 45 - 0:1, Браим Диас, 50 - 0:2
"Кротоне": Кордац, Марроне, Големич, Магальян, Педру Перейра (Реца, 72), Молина (Рисполи, 83), Чигарини, Дзанеллато (Эдуардо Энрике, 46), Жуниор Мессиас, Дрэгуш (Вулич, 72), Нванкво.
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Тео, Кьер, Габбия, Кессиэ, Тонали (Беннасер, 63), Браим Диас (Крунич, 83), Чалханоглу (Рафаэл Леау, 83), Ребич (Коломбо, 58), Салемакерс (Кастильехо, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17