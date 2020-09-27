"Милан" и "Наполи" добыли победы в матчах Серии А

Теги миланнаполикротонедженоа

"Милан" и "Наполи" добыли победы в матчах Серии А

В рамках второго тура итальянской Серии А "Милан" обыграл "Кротоне", а "Наполи" разгромил "Дженоа".

"Наполи" - "Дженоа" 6:0

Голы: Лосано, 10 - 1:0, Зелиньски, 46 - 2:0, Мертенс, 57 - 3:0, Лосано, 65 - 4:0, Элмаз, 69 - 5:0, Политано, 72 - 6:0

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Хюсай, Кулибали, Манолас (Максимович, 46), Фабиан Руис, Зелиньски (Гулям, 73), Лосано (Политано, 66), Инсинье (Элмаз, 23), Осимхен, Мертенс (Лоботка, 66).

"Дженоа": Маркетти, Дзаппакоста, Бираски, Масьелло, Пеллегрини (Гильоне, 54), Бадель (Бехрами, 64), Зайц (Пандев, 55), Пьяца (Мелегони, 70), Лерагер (Радованович, 70), Гольданига, Дестро.


"Кротоне" - "Милан" 0:2

Голы: Кессиэ (пен), 45 - 0:1, Браим Диас, 50 - 0:2

"Кротоне": Кордац, Марроне, Големич, Магальян, Педру Перейра (Реца, 72), Молина (Рисполи, 83), Чигарини, Дзанеллато (Эдуардо Энрике, 46), Жуниор Мессиас, Дрэгуш (Вулич, 72), Нванкво.

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Тео, Кьер, Габбия, Кессиэ, Тонали (Беннасер, 63), Браим Диас (Крунич, 83), Чалханоглу (Рафаэл Леау, 83), Ребич (Коломбо, 58), Салемакерс (Кастильехо, 63).

Читайте также: "Удинезе" проиграл "Вероне" в матче Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" переиграл ЦСКА в московском дерби

"Локомотив" переиграл ЦСКА в московском дерби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов