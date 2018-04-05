"Милан" и "Наполи" могут обменяться игроками

"Милан" и "Наполи" могут обменяться своими игроками, информирует Il Mattino.

Так, по сведениям источника, "партенопейцы" заинтересованы в подписании вингера "россонери" Сусо. Ожидается, что гранд из севера Италии вполне может расстаться со своим игроком, если в трансфер по нему будет включен Хосе Кальехон и несколько миллионов евро сверху.

Напомним, в "Милане" определились с будущим Гаттузо. | soccernews.ru