"Милан" и "Наполи" могут обменяться игроками

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"Милан" и "Наполи" могут обменяться игроками"Милан" и "Наполи" могут обменяться своими игроками, информирует Il Mattino.

Так, по сведениям источника, "партенопейцы" заинтересованы в подписании вингера "россонери" Сусо. Ожидается, что гранд из севера Италии вполне может расстаться со своим игроком, если в трансфер по нему будет включен Хосе Кальехон и несколько миллионов евро сверху.

Напомним, в "Милане" определились с будущим Гаттузо. | soccernews.ru

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