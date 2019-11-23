"Милан" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
В матче 13-го тура чемпионата Италии "Милан" и "Наполи" сыграли вничью со счетом 1:1. В середине первого тайма счет открыл Ирвинг Лосано, но через несколько минут равновесие восстановил Джакомо Бонавентура.
Благодаря ничьей "Милан" поднялся на 13-е место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" остался на седьмой позиции.
"Милан" – "Наполи" - 1:1 (1:1)
Голы: Лосано, 24 - 0:1, Бонавентура, 29 - 1:1
"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Тео, Романьоли, Конти, Биглия (Калабрия, 73), Лукас Пакета, Крунич, Бонавентура, Ребич (Кессиэ, 46), Пионтек (Рафаэл Леау, 85).
"Наполи": Мерет, Хюсай, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Кальехон (Мертенс, 59), Элмаз, Лосано (Льоренте, 83), Аллан, Инсинье (Юнес, 65), Зелиньски.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|13
|35
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Рома
|12
|22
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
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