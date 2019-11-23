"Милан" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А

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"Милан" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А

В матче 13-го тура чемпионата Италии "Милан" и "Наполи" сыграли вничью со счетом 1:1. В середине первого тайма счет открыл Ирвинг Лосано, но через несколько минут равновесие восстановил Джакомо Бонавентура.

Благодаря ничьей "Милан" поднялся на 13-е место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" остался на седьмой позиции.

"Милан" – "Наполи" - 1:1 (1:1)
Голы: Лосано, 24 - 0:1, Бонавентура, 29 - 1:1

"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Тео, Романьоли, Конти, Биглия (Калабрия, 73), Лукас Пакета, Крунич, Бонавентура, Ребич (Кессиэ, 46), Пионтек (Рафаэл Леау, 85).

"Наполи": Мерет, Хюсай, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Кальехон (Мертенс, 59), Элмаз, Лосано (Льоренте, 83), Аллан, Инсинье (Юнес, 65), Зелиньски.

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