"Милан" и "Наполи" поборются за английского защитника

Защитник "Норвича" Бен Годфри может сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации Calciomercato, в трансфере английского центрбека заинтересованы "Милан" и "Наполи".

"Норвич" требует за своего игрока 30 миллионов евро и не намерен идти на уступки, несмотря на вылет в Чемпионшип.

В минувшем сезоне 22-летний Годфри сыграл 33 матча, результативными действиями не отличался.

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