"Милан" и "Наполи" поспорят за хавбека "Вероны"

Теги миланнаполихеллас веронаматтиа дзакканьитрансферы

"Милан" и "Наполи" поспорят за хавбека "Вероны"

Полузащитник "Вероны" Маттиа Дзакканьи заинтересован итальянские топ-клубы, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, купить 25-летнего футболиста хотят "Милан" и "Наполи".

"Россонери" видят в Дзакканьи замену для Хакана Чалханоглу, который может покинуть команду летом.

Хавбек в текущем сезоне сыграл за "Верону" 25 матчей, забил 5 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Не пропустите: "Челси" готов удовлетворить требования Доннаруммы по зарплате. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА обыграл "Ахмат" благодаря двум голевым действиям Рондона

ЦСКА обыграл "Ахмат" благодаря двум голевым действиям Рондона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов