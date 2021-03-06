"Милан" и "Наполи" поспорят за хавбека "Вероны"

Полузащитник "Вероны" Маттиа Дзакканьи заинтересован итальянские топ-клубы, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, купить 25-летнего футболиста хотят "Милан" и "Наполи".

"Россонери" видят в Дзакканьи замену для Хакана Чалханоглу, который может покинуть команду летом.

Хавбек в текущем сезоне сыграл за "Верону" 25 матчей, забил 5 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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