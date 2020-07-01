"Милан" и "Наполи" претендуют на защитника "Фиорентины" Миленковича

"Милан" и "Наполи" интересуются защитником "Фиорентины" Николой Миленковича, утверждает Goal.com.

По данным издания, итальянский клуб готов отпустить 22-летнего игрока за 30 миллионов евро. "Наполи" хочет видеть игрока в команде, как альтернативную замену Калиду Кулибали, "Милан" готов предоставить сербу место в основе.

В текущем розыгрыше Миленкович провел за "фиалок" 31 матч и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 24 миллиона евро.

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