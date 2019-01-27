"Милан" и "Наполи" расписали безголевую ничью в 21-м туре Серии А
В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Милан" на своём поле сыграл вничью с "Наполи". Команды не порадовали зрителей забитыми голами. Также стоит отметить, что неаполитанцы завершали матч вдесятером из-за удаления Фабиана Руиса.
"Милан" – "Наполи" - 0:0
"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Родригес, Калабрия, Романьоли, Лукас Пакета (Борини, 69), Бакайоко, Чалханоглу (Лаксальт, 90), Кессиэ, Сусо, Кутроне (Пентек, 71).
"Наполи": Оспина, Альбиоль, Мариу Руй (Гулям, 72), Малькюи, Кулибали, Фабиан Руис, Зелиньски, Кальехон, Инсинье (Уна, 88), Мертенс (Верди, 80), Милик.
Удаление: Фабиан Руис (90).
Благодаря этому результату "Милан" остался на четвёртом месте в турнирной таблице первенства, а "Наполи" сохранил за собой вторую строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Лацио
|20
|32
|8
|Аталанта
|20
|31
|9
|Сассуоло
|21
|29
|10
|Парма
|20
|28
|11
|Фиорентина
|20
|27
|12
|Торино
|20
|27
|13
|Кальяри
|21
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|СПАЛ
|20
|18
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8