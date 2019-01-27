"Милан" и "Наполи" расписали безголевую ничью в 21-м туре Серии А

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"Милан" и "Наполи" расписали безголевую ничью в 21-м туре Серии А

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Милан" на своём поле сыграл вничью с "Наполи". Команды не порадовали зрителей забитыми голами. Также стоит отметить, что неаполитанцы завершали матч вдесятером из-за удаления Фабиана Руиса.

"Милан" – "Наполи" - 0:0

"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Родригес, Калабрия, Романьоли, Лукас Пакета (Борини, 69), Бакайоко, Чалханоглу (Лаксальт, 90), Кессиэ, Сусо, Кутроне (Пентек, 71).

"Наполи": Оспина, Альбиоль, Мариу Руй (Гулям, 72), Малькюи, Кулибали, Фабиан Руис, Зелиньски, Кальехон, Инсинье (Уна, 88), Мертенс (Верди, 80), Милик.

Удаление: Фабиан Руис (90).

Благодаря этому результату "Милан" остался на четвёртом месте в турнирной таблице первенства, а "Наполи" сохранил за собой вторую строчку.

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