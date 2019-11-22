"Милан" и "Наполи" ведут борьбу за Торрейру

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"Милан" и "Наполи" ведут борьбу за Торрейру

Полузащитник лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра может зимой вернуться в Серию А, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в январе уругвайца готовы подписать "Милан" и "Наполи". Оба клуба хотят арендовать игрока с правом последующего выкупа.

23-летний хавбек недоволен своим положением в "Арсенале", поэтому всерьёз рассматривает вариант с уходом в другую команду.

Торрейра выступает за "Арсенал" с лета 2018 года. В текущем сезоне он забил 2 гола в 15 матчах. Рыночная стоимость футболиста - 55 миллионов евро.

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