"Милан" и "РБ Лейпциг" претендуют на Дендонкера

Полузащитник "Андерлехта" Леандер Дендонкер попал в сферу интересов "Милана" и "РБ Лейпциг", сообщает бельгийская пресса.

Вышеупомянутые клубы отправили своих скаутов на ближайший матч "пурпурно-белых" против "Антверпена", чтобы воочию понаблюдать за игрой 22-летнего футболиста.

"Андерлехт" готов продать Дендонкера за 22 миллиона евро. На хавбека также претендует "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru