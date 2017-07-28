"Милан" и "РБ Лейпциг" претендуют на Дендонкера

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"Милан" и "РБ Лейпциг" претендуют на Дендонкера

Полузащитник "Андерлехта" Леандер Дендонкер попал в сферу интересов "Милана" и "РБ Лейпциг", сообщает бельгийская пресса.

Вышеупомянутые клубы отправили своих скаутов на ближайший матч "пурпурно-белых" против "Антверпена", чтобы воочию понаблюдать за игрой 22-летнего футболиста.

"Андерлехт" готов продать Дендонкера за 22 миллиона евро. На хавбека также претендует "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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Команда М О
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2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
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8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
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