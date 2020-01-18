"Милан" и "Рома" договорились об обмене футболистами

Теги миланромасусодженгиз ундертрансферы

"Милан" и "Рома" договорились об обмене футболистами

"Милан" и "Рома" в ближайшее время могут обменяться футболистами.

Как сообщает Sky Sports, в стан "россонери" перейдет Дженгиз Ундер, а в римский клуб - Сусо. Сделка уже близка к завершению.

Отмечается, что оба игрока присоединятся к своим новым клубам на правах аренды с возможностью выкупа.

В этом сезоне Сусо провел 17 игр, в которых забил один гол и отдал два ассиста. На счету Ундера один забитый мяч в 13 матчах.

Читайте также: "Милан" близок к приобретению Ольмо, которым интересовалась "Барселона". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 48
2 Интер Милан Интер Милан 19 46
3 Лацио Лацио 18 42
4 Аталанта Аталанта 19 35
5 Рома Рома 19 35
6 Кальяри Кальяри 19 29
7 Парма Парма 19 28
8 Торино Торино 19 27
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 18 25
10 Милан Милан 19 25
11 Наполи Наполи 19 24
12 Удинезе Удинезе 19 24
13 Болонья Болонья 19 23
14 Фиорентина Фиорентина 19 21
15 Сассуоло Сассуоло 19 19
16 Сампдория Сампдория 19 19
17 Лечче Лечче 19 15
18 Дженоа Дженоа 19 14
19 Брешия Брешия 19 14
20 СПАЛ СПАЛ 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов