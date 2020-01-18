"Милан" и "Рома" договорились об обмене футболистами
"Милан" и "Рома" в ближайшее время могут обменяться футболистами.
Как сообщает Sky Sports, в стан "россонери" перейдет Дженгиз Ундер, а в римский клуб - Сусо. Сделка уже близка к завершению.
Отмечается, что оба игрока присоединятся к своим новым клубам на правах аренды с возможностью выкупа.
В этом сезоне Сусо провел 17 игр, в которых забил один гол и отдал два ассиста. На счету Ундера один забитый мяч в 13 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|19
|46
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Парма
|19
|28
|8
|Торино
|19
|27
|9
|Хеллас Верона
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
|14
|Фиорентина
|19
|21
|15
|Сассуоло
|19
|19
|16
|Сампдория
|19
|19
|17
|Лечче
|19
|15
|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12