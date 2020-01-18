"Милан" и "Рома" договорились об обмене футболистами

"Милан" и "Рома" в ближайшее время могут обменяться футболистами.

Как сообщает Sky Sports, в стан "россонери" перейдет Дженгиз Ундер, а в римский клуб - Сусо. Сделка уже близка к завершению.

Отмечается, что оба игрока присоединятся к своим новым клубам на правах аренды с возможностью выкупа.

В этом сезоне Сусо провел 17 игр, в которых забил один гол и отдал два ассиста. На счету Ундера один забитый мяч в 13 матчах.

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