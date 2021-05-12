"Милан" и "Рома" интересуются Влаховичем. Известна сумма, которую хочет "Фиорентина"
Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен
"Фиорентина" определилась с суммой, которую хотела бы получить в случае продажи форварда Душана Влаховича.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, "фиалки" хотят выручить за 21-летнего игрока 80 миллионов евро.
Также отмечается, что нападающим, который забил 21 гол в текущем розыгрыше Серии А, интересуются "Рома" и "Милан".
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