"Милан" и "Рома" интересуются Влаховичем. Известна сумма, которую хочет "Фиорентина"

Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

"Фиорентина" определилась с суммой, которую хотела бы получить в случае продажи форварда Душана Влаховича.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, "фиалки" хотят выручить за 21-летнего игрока 80 миллионов евро.

Также отмечается, что нападающим, который забил 21 гол в текущем розыгрыше Серии А, интересуются "Рома" и "Милан".

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