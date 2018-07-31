"Милан" и "Рома" могут совершить обмен игроками

"Милан" и "Рома" текущим летом могут совершить обмен игроками, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" хотят заполучить полузащитника "россонери" Сусо и готовы включить в сделку своего вингера Диего Перотти.

Напомним, что "Рома" рассматривает Сусо в качестве альтернативы Малкому, который перешёл в "Барселону".

Не пропустите: "Милан" и "Ювентус" близки к достижению соглашения по трансферу трех игроков. | http://soccernews.ru