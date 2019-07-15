"Милан" и "Рома" поспорят за хавбека "Фулхэма"

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"Милан" и "Рома" поспорят за хавбека "Фулхэма"

Полузащитник "Фулхэма" Жан-Мишель Сери может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Express.

По сведениям издания, предметный интерес к 27-летнему ивуарийцу проявляют "Милан" и "Рома".

Сам футболист готов к смене клубной прописки в связи с вылетом "дачников" из АПЛ в Чемпионшип.

Рыночная стоимость хавбека - 25 миллионов евро. В прошлом сезоне Сери сыграл за "Фулхэм" 34 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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