"Милан" и "Рома" поспорят за хавбека "Фулхэма"

Полузащитник "Фулхэма" Жан-Мишель Сери может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Express.

По сведениям издания, предметный интерес к 27-летнему ивуарийцу проявляют "Милан" и "Рома".

Сам футболист готов к смене клубной прописки в связи с вылетом "дачников" из АПЛ в Чемпионшип.

Рыночная стоимость хавбека - 25 миллионов евро. В прошлом сезоне Сери сыграл за "Фулхэм" 34 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Лацио" назвал "Милану" стоимость Корреа. | http://soccernews.ru