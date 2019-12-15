"Милан" и "Сассуоло" не выявили победителя, "Болонья" обыграла "Аталанту"

В матче 16-го тура Серии А "Милан" и "Сассуоло" не выявили победителя.

В параллельном матче "Болонья" обыграла "Аталанту.

"Милан" - "Сассуоло" - 0:0

"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Конти, Эрнандез, Бонавентура, Беннасер, Кессье (Лукас Пакета, 56), Сусо (Самуэль Кастильехо, 85), Хакан Чалханоглу, Пентек (Леан, 78).

"Сассуоло": Пеголо, Толян, Кирьякопулос, Марлон, Феррари (Романья, 75), Маньянелли, Локателли (Обианг, 79), Капуто, Джуричич (Траоре, 68), Берарди, Бога.

"Болонья" - "Аталанта" - 2:1 (1:0)

Голы: Паласио, 12 - 1:0, Поли, 53 - 2:0, Малиновский, 60 - 2:1.

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Бани, Томиясу, Джемаили, Медель (Сванберг, 63), Поли, Паласио (Сантандер, 79), Сансоне, Орсолини (Мбай, 90).

"Аталанта": Голлини, Паломино, Толой, Джимсити, Гозенс, Кастань (Хатебур, 63), де Рон, Малиновский, Пашалич, Фройлер (Барроу, 54), Муриэль (Колли, 83).

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