"Милан" и "Сассуоло" не выявили победителя, "Болонья" обыграла "Аталанту"
В матче 16-го тура Серии А "Милан" и "Сассуоло" не выявили победителя.
В параллельном матче "Болонья" обыграла "Аталанту.
"Милан" - "Сассуоло" - 0:0
"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Конти, Эрнандез, Бонавентура, Беннасер, Кессье (Лукас Пакета, 56), Сусо (Самуэль Кастильехо, 85), Хакан Чалханоглу, Пентек (Леан, 78).
"Сассуоло": Пеголо, Толян, Кирьякопулос, Марлон, Феррари (Романья, 75), Маньянелли, Локателли (Обианг, 79), Капуто, Джуричич (Траоре, 68), Берарди, Бога.
"Болонья" - "Аталанта" - 2:1 (1:0)
Голы: Паласио, 12 - 1:0, Поли, 53 - 2:0, Малиновский, 60 - 2:1.
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Бани, Томиясу, Джемаили, Медель (Сванберг, 63), Поли, Паласио (Сантандер, 79), Сансоне, Орсолини (Мбай, 90).
"Аталанта": Голлини, Паломино, Толой, Джимсити, Гозенс, Кастань (Хатебур, 63), де Рон, Малиновский, Пашалич, Фройлер (Барроу, 54), Муриэль (Колли, 83).
Не пропустите: Раньери установил рекорд Серии А| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал Сосьедад" опубликовал фото эпизода с Пике с другого ракурса
-
"Тоттенхэм" вырвал победу в матче с "Вулверхэмптоном"
-
Роналду помог "Ювентсу" обыграть "Удинезе"
-
"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Вальверде
-
Два "новых Месси", доминирование "Арсенала" и несчастье "Русенборга": вспоминаем 10 самых молодых бомбардиров Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Игуаин рассказал, почему решил вернуться в "Ювентус"
-
"Ренн" минимально обыграл "Лион" в матче Лиги 1
-
"Аякс" минимально проиграл АЗ
-
"Реал Сосьедад" опубликовал фото эпизода с Пике с другого ракурса
-
Сарри поделился впечатлениями после победы над "Удинезе"
-
"Спартак" в твиттере поздравил Павлюченко с днем рождения
-
"Эспаньол" на своем поле сыграл вничью с "Бетисом"
-
1
Моуринью поделился эмоциями после победы против "Вулверхэмптона"
-
1
"Боруссия" из Менхегладбаха проиграла "Вольфсбургу" в чемпионате Германии
-
"Бордо" в домашнем матче проиграл "Страсбуру"
-
"Милан" и "Сассуоло" не выявили победителя, "Болонья" обыграла "Аталанту"
-
1
"Тоттенхэм" вырвал победу в матче с "Вулверхэмптоном"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" обменялись голами в АПЛ
-
1
Роналду помог "Ювентсу" обыграть "Удинезе"
-
"Фейеноорд" обыграл ПСВ в матче чемпионата Голландии
-
"Милан" интересуется защитником "Барселоны" Тодибо
-
Сборная России поздравила Павлюченко с днем рождения
-
Клеберсон рассказал о несостоявшемся переходе в "МЮ" Роналдиньо
-
"Сельта" упустила победу над "Мальоркой" и осталась в зоне вылета
-
"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Вальверде
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|16
|39
|2
|Интер Милан
|15
|38
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
|21
|10
|Милан
|16
|21
|11
|Болонья
|16
|19
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|15
|16
|14
|Фиорентина
|15
|16
|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Сампдория
|16
|15
|17
|Удинезе
|16
|15
|18
|Брешия
|15
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|15
|9