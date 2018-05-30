"Милан" и "Торино" ведут борьбу за форварда "Валенсии" Симоне Дзадзу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, вышеупомянутые клубы хотят воспользоваться тем, что "летучие мыши" сами готовы расстаться с 26-летним футболистом, а значит не будут требовать за него большую сумму.

В минувшем сезоне Дзадза сыграл за "Валенсию" 39 матчей, забил 13 голов и сделал 4 результативных передачи.

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