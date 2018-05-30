"Милан" и "Торино" ведут борьбу за форварда "Валенсии"

Теги миланториноваленсиясимоне дзадза

"Милан" и "Торино" ведут борьбу за форварда "Валенсии"

"Милан" и "Торино" ведут борьбу за форварда "Валенсии" Симоне Дзадзу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, вышеупомянутые клубы хотят воспользоваться тем, что "летучие мыши" сами готовы расстаться с 26-летним футболистом, а значит не будут требовать за него большую сумму.

В минувшем сезоне Дзадза сыграл за "Валенсию" 39 матчей, забил 13 голов и сделал 4 результативных передачи. 

Не пропустите: "Милан" хочет подписать хавбека "Фиорентины". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов