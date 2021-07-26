"Милан" и "Тоттенхэм" интересуется Хвичей

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"Милан" и "Тоттенхэм" интересуется ХвичейФото: инстаграм Хвичи/Автор неизвестен

Грузинский хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия заинтересовал ряд европейских клубов.

По сообщению MilanNews.it со ссылкой на Sky Sport Italia, "Милан" заинтересован в трансфере футболиста, но предложения пока не делал.

По информации источника, "Рубин" намерен выручить за игрока около 18 миллионов евро.

Также за Кварацхелией стал следить "Тоттенхэм".

В прошлом сезоне грузин сыграл 23 матча в РПЛ, в которых забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

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Комментарии

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