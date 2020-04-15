"Милан" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Барселоны"



"Милан" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к правому защитнику "Барселоны" Эмерсону Апаресидо, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, итальянский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

Эмерсон перешел в "Барселону" летом 2019 года из "Атлетико Минейро" за 12 миллионов евро. После этого каталонцы за шесть миллионов евро отдали игрока в двухгодичную аренду в "Бетис". В нынешнем сезоне 21-летний бразилец провел за севильский клуб 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.

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