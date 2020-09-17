"Милан" и украинский "Колос" прошли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

"Милан", "Вольфсбург" и украинский "Колос" добыли путевки в третий отборочный раунд Лиги Европы.

"Шэмрок Роверс" Ирландия - "Милан" Италия 0:2

Голы: Ибрагимович, 23 - 0:1, Чалханоглу, 67 - 0:2

"Шэмрок Роверс": Маннус, Грейс, Лопес, О'Брайен, Фарруджа (Кавана, 83), О`Нил (Уоттс, 70), Финн, Бирн, Макинефф, Берк, Грин (Уильямс, 87).

"Милан": Доннарумма, Кьер, Тео, Калабрия, Габбия, Кессиэ, Салемакерс (Крунич, 74), Чалханоглу (Браим Диас, 84), Беннасер (Тонали, 84), Кастильехо, Ибрагимович.



"Арис" Греция - "Колос" Украина 1:2

Голы: Новак, 47- 0:1, Гама, 55 - 1:1, Антюх, 62 - 1:2

"Арис": Куэста, Даткович, Ганя (Манос, 69), Роз, Саша (Мансини, 78), Матилья, Джегго, Гама, Фетфацидис, Бертольо, Лопес.

"Колос": Волынец, Емец, Гавриш, Новак, Петров, Задоя, Богданов, Антюх, Смирный (Костышин, 88), Зозуля (Морозко, 51), Лысенко (Селезнев, 64).



"Кукеси" Албания - "Вольфсбург" Германия 0:4

Голы: Вегорст, 21 - 0:1, Лакруа, 33 - 0:2, Вегорст, 74 - 0:3, Мехмеди, 89 - 0:4

"Кукеси": Элезай, Обанор, Демири, Хорич, Лимай, Муста (Гаши, 46), Мусоли (Гавазай, 60), Телюши, Рроца (Купер, 70), Эзе, Малики.

"Вольфсбург": Кастельс, Брекало (Жоао Виктор, 74), Лакруа, Пауло Отавио, Шлагер, Гилавоги, Штеффен, Арнольд (Герхардт, 36), Клаус (Руссийон, 68), Вегорст, Мехмеди.

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