"Милан" и украинский "Колос" прошли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы
"Милан", "Вольфсбург" и украинский "Колос" добыли путевки в третий отборочный раунд Лиги Европы.
"Шэмрок Роверс" Ирландия - "Милан" Италия 0:2
Голы: Ибрагимович, 23 - 0:1, Чалханоглу, 67 - 0:2
"Шэмрок Роверс": Маннус, Грейс, Лопес, О'Брайен, Фарруджа (Кавана, 83), О`Нил (Уоттс, 70), Финн, Бирн, Макинефф, Берк, Грин (Уильямс, 87).
"Милан": Доннарумма, Кьер, Тео, Калабрия, Габбия, Кессиэ, Салемакерс (Крунич, 74), Чалханоглу (Браим Диас, 84), Беннасер (Тонали, 84), Кастильехо, Ибрагимович.
"Арис" Греция - "Колос" Украина 1:2
Голы: Новак, 47- 0:1, Гама, 55 - 1:1, Антюх, 62 - 1:2
"Арис": Куэста, Даткович, Ганя (Манос, 69), Роз, Саша (Мансини, 78), Матилья, Джегго, Гама, Фетфацидис, Бертольо, Лопес.
"Колос": Волынец, Емец, Гавриш, Новак, Петров, Задоя, Богданов, Антюх, Смирный (Костышин, 88), Зозуля (Морозко, 51), Лысенко (Селезнев, 64).
"Кукеси" Албания - "Вольфсбург" Германия 0:4
Голы: Вегорст, 21 - 0:1, Лакруа, 33 - 0:2, Вегорст, 74 - 0:3, Мехмеди, 89 - 0:4
"Кукеси": Элезай, Обанор, Демири, Хорич, Лимай, Муста (Гаши, 46), Мусоли (Гавазай, 60), Телюши, Рроца (Купер, 70), Эзе, Малики.
"Вольфсбург": Кастельс, Брекало (Жоао Виктор, 74), Лакруа, Пауло Отавио, Шлагер, Гилавоги, Штеффен, Арнольд (Герхардт, 36), Клаус (Руссийон, 68), Вегорст, Мехмеди.
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