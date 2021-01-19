"Милан" и "Вест Хэм" хотят подписать Фирпо

Защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо, может уже в зимнее трансферное окно перейти в другую команду.

По информации ESPN, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы "Милан" и "Вест Хэм". "Каталонцы", в свою очередь, не против отпустить Фирпо. Игрок в этом сезоне редко выходит на поле и нуждается в игровой практике.

"Милан" хочет арендовать защитника для подстраховки Тео Эрнандеса. Однако, "Барселона" планирует именно продажу.