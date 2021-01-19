"Милан" и "Вест Хэм" хотят подписать Фирпо
Защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо, может уже в зимнее трансферное окно перейти в другую команду.
По информации ESPN, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы "Милан" и "Вест Хэм". "Каталонцы", в свою очередь, не против отпустить Фирпо. Игрок в этом сезоне редко выходит на поле и нуждается в игровой практике.
"Милан" хочет арендовать защитника для подстраховки Тео Эрнандеса. Однако, "Барселона" планирует именно продажу.
В текущем сезоне Ла Лиги, Фирпо выходил на поле только в 4 матчах.
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