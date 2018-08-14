"Милан" и "Вильярреал" близки к обмену игроками

"Милан" и "Вильярреал" близки к обмену своими игроками, информирует Sky Italia.

По сведениям источника, на "Сан-Сиро" переберется вингер "желтой субмарины" Саму Кастильехо, а в обратном направлении проследует форвард "россонери" Карлос Бакка. За годичную аренду первого итальянский гранд заплатит 3 миллиона евро. По окончанию сезона 2018/2019 "Милан" сможет выкупить контракт игрока за 15 миллионов евро. Колумбиец же подпишет с "Вильярреалом", где он провел в аренде прошлый сезон, полноценный контракт.

Напомним, лидер "Милана" не хочет уходить из клуба. | soccernews.ru