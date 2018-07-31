"Милан" и "Ювентус" близки к достижению соглашения по трансферу трех игроков

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"Милан" и "Ювентус" близки к достижению соглашения по трансферу трех игроков"Милан" и туринский "Ювентус" близки к достижению соглашения по трансферу трех игроков, информирует известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Так, по сведениям источника, форвард "старой синьоры" Гонсало Игуаин и ее защитник Маттиа Кальдара уже в ближайшее время переберутся в стан "россонери", а в обратном направлении проследует лидер обороны "красно-черных" Леонардо Бонуччи.

Напомним, Игуаин отправится в "Милан" в аренду. | soccernews.ru

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