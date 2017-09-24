"Милан" и "Ювентус" готовы побороться за Пеллегри

Форвард "Дженоа" Пьетро Пеллегри попал в сферу интересов еще двух клубов, сообщает Il Secolo XIX.

По информации ресурса, в услугах игрока заинтересованы "Милан" и "Ювентус". Напомним, что ранее к 16-летнему футболисту проявляли интерес "Манчестер Сити и "Челси".

В текущем сезоне Пеллегри принял участие в двух матчах и забил два гола. | http://soccernews.ru