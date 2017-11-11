"Милан" и "Ювентус" хотят подписать Горетцку

"Милан" и "Ювентус" заинтересованы в услугах хавбека "Шальке" Леона Горетцки, сообщает Football Italia.

Напомним, что по окончании сезона у Горетцки истекает контракт с немецким клубом, поэтому футболист гарантировано летом сменит команду.

Ранее 22-летним футболистом интересовались "Арсенал" и "Тоттенхэм".

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