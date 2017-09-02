"Милан" и "Ювентус" интересуются Янкто

"Ювентус" и "Милан" проявляют интерес к чешскому полузащитнику "Удинезе" Якубу Янкто, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, оба клуба намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне 21-летний Янкто провел за "Удинезе" 29 матчей, забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи.

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