"Милан" и "Ювентус" могут обменяться полузащитниками
Полузащитник "Милана" Лукас Пакета может перейти в "Ювентус" в обмен на хавбека Федерико Бернардески, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, клубы могут произвести обмен до закрытия зимнего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что интерес к Пакета проявляет ПСЖ, но французский клуб не готов платить за него требуемую сумму. Что касается Бернардески, то он может быть обменян на полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.
В нынешнем сезоне 22-летний Пакета провел за "Милан" 15 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. На счету 25-летнего Бернардески один забитый мяч и одна голевая передача в 20 поединках.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|51
|2
|Интер Милан
|21
|48
|3
|Лацио
|20
|46
|4
|Рома
|21
|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|21
|31
|7
|Парма
|21
|31
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Хеллас Верона
|20
|29
|10
|Наполи
|21
|27
|11
|Болонья
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Фиорентина
|21
|25
|14
|Удинезе
|21
|24
|15
|Сассуоло
|21
|23
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|21
|15