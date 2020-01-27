"Милан" и "Ювентус" могут обменяться полузащитниками

Полузащитник "Милана" Лукас Пакета может перейти в "Ювентус" в обмен на хавбека Федерико Бернардески, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы могут произвести обмен до закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что интерес к Пакета проявляет ПСЖ, но французский клуб не готов платить за него требуемую сумму. Что касается Бернардески, то он может быть обменян на полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.

В нынешнем сезоне 22-летний Пакета провел за "Милан" 15 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. На счету 25-летнего Бернардески один забитый мяч и одна голевая передача в 20 поединках.

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