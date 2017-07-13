"Милан" и "Ювентус" могут провернуть крупную сделку

"Милан" и туринский "Ювентус" могут провернуть крупную сделку, информирует известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцо.

По сведениям источника, "россонери" сделали "старой сеньоре" предложение в размере 30-ти миллионов евро по защитнику "черно-белых" Леонардо Бонуччи. Однако запрос "Милана" был отклонен "зебрами", так как они желают получить за 30-летнего бека минимум 45 миллионов.

Ожидается, что переговоры между клубами будут продолжены.

Напомним, за Бонуччи "Милан" готов был предложить двух своих игроков. | soccernews.ru