"Милан" и "Ювентус" могут провернуть крупную сделку

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"Милан" и "Ювентус" могут провернуть крупную сделку"Милан" и туринский "Ювентус" могут провернуть крупную сделку, информирует известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцо.

По сведениям источника, "россонери" сделали "старой сеньоре" предложение в размере 30-ти миллионов евро по защитнику "черно-белых" Леонардо Бонуччи. Однако запрос "Милана" был отклонен "зебрами", так как они желают получить за 30-летнего бека минимум 45 миллионов.

Ожидается, что переговоры между клубами будут продолжены.

Напомним, за Бонуччи "Милан" готов был предложить двух своих игроков. | soccernews.ru

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