"Милан" и "Ювентус" не выявили победителя в матче Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Италии "Милан" и "Ювентус" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Милан", набрав 49 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" с 42 очками остался на пятой позиции.

"Милан" – "Ювентус" - 0:0

"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 76), Романьоли, Калулу, Эрнандес, Крунич, Тонали, Ибрагимович (Жиру, 28), Рафаэл Леау (Ребич, 76), Браим Диас (Беннасер, 61), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 61).

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Кьеллини, Ругани, Алекс Сандро, Куадрадо (Бернардески, 65), Маккенни, Локателли (Артур, 65), Бентанкур (Рабьо, 90), Мората (Кин, 74), Дибала (Кулусевски, 90).

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