"Милан" и "Ювентус" планируют обменяться игроками

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Два топ-клуба итальянской Серии А могут совершить обмен футболистами.

Полузащитник "Ювентуса" Федерико Бернардески может переехать в Милан, а защитник "Милана" Алессио Романьоли стать игроком туринского клуба, сообщает Goal.com.

Представители клубов хотят провести встречу, чтобы обсудить возможность потенциального обмена. Мино Райола, который ведет дела обоих игроков, примет участие в обсуждении.

Контракты обоих футболистов истекают в 2022 году.

Романьоли в текущем сезоне выходил на поле в 20 матчах Серии А, в которых забил один гол и отдал результативную передачу.

На счету Бернардески две голевые передачи в 24 матчах итальянского Чемпионата.