"Милан" и "Ювентус" поборются за форварда ПСВ Перейро
"Милан" и "Ювентус" проявляют интерес к уругвайскому нападающему ПСВ Гастону Перейро, сообщает Tribalfootball.
По сведениям издания, итальянские клубы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. ПСВ может согласиться на продажу игрока, но хочет получить за него не менее 15 миллионов евро.
22-летний Перейро выступает за ПСВ с 2015 года, провел за клуб 81 матч и забил 26 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|3
|9
|2
|Наполи
|3
|9
|3
|Интер Милан
|3
|9
|4
|Лацио
|3
|7
|5
|Торино
|3
|7
|6
|Сампдория
|2
|6
|7
|Милан
|3
|6
|8
|СПАЛ
|3
|4
|9
|Болонья
|3
|4
|10
|Рома
|2
|3
|11
|Фиорентина
|3
|3
|12
|Удинезе
|3
|3
|13
|Аталанта
|3
|3
|14
|Кьево
|3
|3
|15
|Кальяри
|3
|3
|16
|Дженоа
|3
|1
|17
|Сассуоло
|3
|1
|18
|Кротоне
|3
|1
|19
|Хеллас Верона
|3
|1
|20
|Беневенто
|3
|0