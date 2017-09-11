"Милан" и "Ювентус" поборются за форварда ПСВ Перейро

"Милан" и "Ювентус" проявляют интерес к уругвайскому нападающему ПСВ Гастону Перейро, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, итальянские клубы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. ПСВ может согласиться на продажу игрока, но хочет получить за него не менее 15 миллионов евро.

22-летний Перейро выступает за ПСВ с 2015 года, провел за клуб 81 матч и забил 26 голов.

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