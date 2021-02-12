"Милан" и "Ювентус" поборются за Зиеша

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"Милан" и "Ювентус" поборются за Зиеша

Хавбек "Челси" Хаким Зиеш может покинуть клуб грядущим летом.

По сведениям Calciomercatoweb, 27-летний футболист готов рассмотреть вариант со сменой клуба, так как перестал получать игровую практику после прихода Томаса Тухеля.

Отмечается, что борьба за игрока развернется между "Миланом" и "Ювентусом".

"Челси" приобрел Зиеша летом 2020 года за 40 миллионов евро. На его счету два гола и четыре результативные передачи в 18 играх.

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