"Милан" и "Ювентус" поспорят за бразильского таланта

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"Милан" и "Ювентус" поспорят за бразильского таланта

Фото инстаграм Кайо Жорже

Нападающий "Сантоса" Кайо Жорже стал трансферной целью двух итальянских топ-клубов.

По информации Football Italia, борьбу за 19-летнего футболиста ведут "Ювентус" и "Милан".

"Рыбы" готовы продать своего форварда за 10 миллионов евро, но потенциальные покупатели пытаются сбить цену.

В составе "Сантоса" Жорже забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 76 матчах.

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