"Милан" и "Ювентус" претендуют на Джеко
Фото: инстаграм Джеко/Автор неизвестен
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, боснийский форвард Эдин Джеко хочет продолжить выступления в Серии А. Среди претендентов на игрока называются "Милан" и "Ювентус".
По информации источника, контракт футболиста с "Ромой" рассчитан до лета 2022 года. Но римляне готовы разорвать соглашение с игроком, зарплата которого равняется 7,5 миллионам евро за сезон.
В прошедшем сезоне Джеко принял участие в 38 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.
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