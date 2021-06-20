"Милан" и "Ювентус" претендуют на Джеко

2 Теги миланромаювентусэдин джеко

"Милан" и "Ювентус" претендуют на ДжекоФото: инстаграм Джеко/Автор неизвестен

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, боснийский форвард Эдин Джеко хочет продолжить выступления в Серии А. Среди претендентов на игрока называются "Милан" и "Ювентус".

По информации источника, контракт футболиста с "Ромой" рассчитан до лета 2022 года. Но римляне готовы разорвать соглашение с игроком, зарплата которого равняется 7,5 миллионам евро за сезон.

В прошедшем сезоне Джеко принял участие в 38 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Комментарии

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lesnovsky

Неплохая замена гелевому... С ним старуха выйдет из ямы, в которую ее вверг эгоист... Аллегри прав, и не только он... Хе-хе-хе-хе....

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Го к нам в Барсу!Нам как раз не хватает бомбардира высокого роста и мужественного капитана, а то Лео скупает всякий хлам низкорослый,потому что комплексует.(Из-за этого барса страдает).Плюс история и Иброй , помнишь,ага.Да и капитан из Лео ,как президент из КВНщика ... Лео всё равно уже собрался в МЛС,там гном будет получать ещё больше(Он невероятно зациклен на деньгах).

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