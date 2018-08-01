"Милан" и "Ювентус" согласовали три трансфера

Теги миланювентусгонсало игуаинлеонардо бонуччиматтиа кальдара

"Милан" и "Ювентус" согласовали три трансфера"Милан" и туринский "Ювентус", наконец, согласовали три трансфера, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, "россонери" и "старая синьора" договорились о переезде форварда последней Гонсало Игуаина на "Сан-Сиро" в годичную аренду стоимостью 18 миллионов евро. По ее окончанию "красно-черные" будут иметь возможность выкупить контракт 30-летнего нападающего за 36 миллионов евро. Также клубы договорились об обмене защитниками - Леонардо Бонуччи вернется на "Альянц Стэдиум", а Маттиа Кальдара отправится в обратном направлении.

Напомним, Бонуччи согласился на понижение зарплаты ради возвращения в "Ювентус". | soccernews.ru

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