Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в полуфинальном матче Кубка Италии с "Миланом"

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Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в полуфинальном матче Кубка Италии с "Миланом"

"Милан" и "Ювентус" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии.

В составе хозяев гол забил вингер Анте Ребич, у туринцев отметился Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.

"Милан" - "Ювентус" - 1:1 (0:0)

Голы: Ребич, 61 - 1:0, Роналду, 90 -1:1 

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Тео, Кьер, Кастильехо (Салемакерс, 80), Кессиэ, Беннасер, Чалханоглу (Лукас Пакета, 87), Ибрагимович, Ребич (Лаксальт, 74).

"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Де Шильо (Игуаин, 69), де Лигт, Пьянич, Матюиди (Рабьо, 73), Рэмзи (Бентанкур, 63), Куадрадо, Роналду, Дибала.

Ответная встреча команд состоится 4 марта. Начало - в 22:45 (мск).

А еще: Директор "Ювентуса" уверен, что Роналду и Дибала продолжат выступать за клуб| http://soccernews.ru
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