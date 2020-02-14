Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в полуфинальном матче Кубка Италии с "Миланом"
"Милан" и "Ювентус" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии.
В составе хозяев гол забил вингер Анте Ребич, у туринцев отметился Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.
"Милан" - "Ювентус" - 1:1 (0:0)
Голы: Ребич, 61 - 1:0, Роналду, 90 -1:1
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Тео, Кьер, Кастильехо (Салемакерс, 80), Кессиэ, Беннасер, Чалханоглу (Лукас Пакета, 87), Ибрагимович, Ребич (Лаксальт, 74).
"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Де Шильо (Игуаин, 69), де Лигт, Пьянич, Матюиди (Рабьо, 73), Рэмзи (Бентанкур, 63), Куадрадо, Роналду, Дибала.
Ответная встреча команд состоится 4 марта. Начало - в 22:45 (мск).
А еще: Директор "Ювентуса" уверен, что Роналду и Дибала продолжат выступать за клуб| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15